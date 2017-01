Plus d'infos sur le concert Bruckner 7 - Schumann à Dijon

L'OPERA DE DIJON (Lic.1-1076375/ 76/77) présente ce spectacle

Sombre et fascinante, représentative de la concentration d'écriture du style tardif du compositeur, où, sous l'influence de Bach, il substitue au travail thématique une présence obsessionnelle des thèmes et de subtiles modifications harmoniques, la partition du Concerto pour violon de Schumann, longtemps mal-aimé, mérite une véritable redécouverte. Ce sera chose faite avec David Grimal et les Dissonances, avec lesquels nous partirons à l'ascension d'un sommet du répertoire symphonique : la Septième Symphonie de Bruckner, que vous connaissez probablement grâce au film Senso de Luchino Visconti. PMR : 03 80 48 82 82