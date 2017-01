Plus d'infos sur le concert Orphee Et Eurydice à Dijon

L'OPERA DE DIJON (Lic.1-1076375/ 76/77) présente ce spectacle

Avec les Euridice de Caccini et Peri, et surtout L'Orfeo de Monteverdi, le mythe d'Orphée a présidé à la naissance de l'opéra, qui n'a cessé de s'y ressourcer depuis. Pouvait-il y avoir en effet figure plus emblématique des pouvoirs de la musique et du chant que celui qui de sa voix avait forcé les portes des enfers ? « J'ai perdu mon Eurydice »... entre passion amoureuse, courage et désobéissance, Orphée & Eurydice de Gluck revisite le mythe. La jeune Maëlle Poésy, très en vue depuis quelques années, signe ici sa première mise en scène d'opéra après plusieurs productions au Théâtre Dijon Bourgogne et un spectacle présenté au festival d'Avignon à l'été 2016. PMR : 03 80 48 82 82