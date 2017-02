Plus d'infos sur le concert Little Nemo à Dijon

L'OPERA DE DIJON (Lic.1-1076375/ 76/77) présente ce spectacle

Little Nemo, c'est d'abord une bande dessinée — une des premières de l'histoire du genre — créée par Winsor McCay en 1905. Publiée dans le journal américain New York Herald, elle met en scène un petit garçon, Nemo (« personne » en latin), qui chaque nuit s'embarque, du fond de son lit, pour le royaume de Slumberland (« Le pays du sommeil ») à la recherche de La Princesse, fille du roi Morphée. Un opéra à venir découvrir et apprécier en famille ! Little Nemo, c'est un spectacle pour partir à la découverte de ce rêve éveillé qu'est l'opéra, une véritable initiation à la musique et au chant où David Chaillou, le compositeur, fait se croiser les genres, du savant au populaire, de Mozart à l'opéra bouffe, dans une libre fantaisie que n'aurait pas reniée Winsor McCay. PMR : 03 80 48 82 82