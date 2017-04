Plus d'infos sur le concert L'amerique ! à Dijon

L'OPERA DE DIJON (Lic.1-1076375/ 76/77) présente ce spectacle

L'Amérique ! Le grand rêve qui saisit le migrant lorsque, du pont du bateau, il aperçoit au loin la Statue de la Liberté et les docks de New York se profiler à l'horizon. Un nouveau monde l'attend, où la fortune peut surgir à un détour de rue... Mais aussi l'Amérique, terre des espoirs déçus, où la loi du marché impose son implacable struggle for life, terre de l'exil forcé où les souvenirs du pays natal et aimé viennent se fracasser sur le mouvement perpétuel d'une culture à laquelle il faut tant bien que mal s'adapter. Pour leur dernier concert de la saison à l'Opéra de Dijon, Les Dissonances & David Grimal interpréteront deux oeuvres majeures : les suites de West Side Story de Leonard Bernstein, aux rythmes latins endiablés, et le fameux chef-d'oeuvre populaire de Bartók, son Concerto pour orchestre, où les couleurs de chaque pupitre, des cordes aux cuivres, résonnent encore des accents d'Europe Centrale. PMR : 03 80 48 82 82