Plus d'infos sur le concert Jain à Dijon

AUGURI PRODUCTIONS PRESENTE (2-1066882/3-1066883)

Jeune artiste compositeur interprète, JAIN a vu mille et un lieux qui ont inspiré sa musique. Du sud de la France à Abu Dhabi, en passant par Dubai et le Congo, avant de revenir en France, JAIN a grandi entre l‘Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. La diversité des pays et des cultures qu'elle a rencontré se retrouve aujourd'hui dans sa musique. Elle nous fait voyager entre la pop, l'électro, le reggae et la soul avec son premier album ZANAKA double disque de platine, et des titres forts comme MAKEBA ou COME !Après une tournée internationale (États-Unis, Canada, Italie, Turquie, Angleterre, Pologne, Allemagne, Autriche, Hongrie...), elle revient en France pour quelques dates exceptionnelles !Réservations PMR : 03 83 45 81 60