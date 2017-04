Plus d'infos sur le concert Gianni Schicchi à Dijon

L'OPERA DE DIJON (Lic.1-1076375/ 76/77) présente ce spectacle

Le riche Buoso Donati vient de rendre l'âme. Inconsolables, ses parents jurent de le pleurer éternellement, jusqu'à ce qu'ils apprennent que le vieux a légué toute sa fortune — y compris les biens convoités par tous : la maison, la mule et les moulins — au couvent de la ville. Les membres de la famille Donati, sur le conseil du neveu Rinuccio, décident alors de faire appel à Gianni Schicchi, qui leur propose un habile stratagème... À la mise en scène de cette version de l'oeuvre de Puccini transcrite pour deux pianos et petit ensemble, on retrouvera Benoît Lambert, directeur du Théâtre Dijon Bourgogne, pour une vision inspirée qui fait se rencontrer l'humour noir des Surréalistes, l'innocence du crime d'Arsenic et vieilles dentelles et la monstruosité ordinaire de la Famille Adams. PMR : 03 80 48 82 82