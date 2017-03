Plus d'infos sur le concert Gershwin ! à Dijon

L'OPERA DE DIJON présente ce spectacle

On avait pu découvrir, lors d'un après-concert au piano en février 2011, la passion secrète de Jos van Immerseel : les standards du jazz américain des années vingt et trente. Aujourd'hui, c'est avec l'orchestre d'Anima Eterna Brugge au grand complet qu'il revient pour célébrer le plus emblématique des compositeurs qui marièrent classique et jazz : George Gershwin. Nous pourrons entendre quelques-unes des oeuvres (ou extraits) les plus emblématiques de ce compositeur : Un Américain à Paris, Rhapsody in Blue, Porgy and Bess... Une escale à New York indispensable.