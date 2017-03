Plus d'infos sur le concert Discollection Tour 2016 à Dijon

La folie du Disco est toujours bien vivante avec les titres légendaires qui nous font immanquablement danser ! Venez retrouver les icônes les plus mythiques des années Strass et Paillettes en live intégral au cours d'une grande tournée à travers toute la France. Un show exceptionnel pour vous faire danser sur les tubes planétaires des reines et rois du disco pour une soirée de folie !