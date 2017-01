Plus d'infos sur le spectacle Cabaret Odysseo à Plombieres les Dijon

Le spectacle Cabaret Odysseo a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Plombieres les Dijon 2017.

RESERVATION OBLIGATOIRE AU NUMERO INDIQUE SUR LE BILLET BILLET VALABLE JUSQU'AU 30/06/17 SAMEDI SOIR A 19H45

Nouvelle revue Infinity, à partir du 16 septembre : Pendant votre repas, vous profiterez de notre première animation-spectacle conviviale avec au programme un One-Man Show humoristique et musical d'Octave/Octavia ainsi qu'un French Cancan endiablé. Vous assisterez ensuite au nouveau spectacle « Infinity », subtil mélange de grâce et de modernité, interprété par une multitude d'artistes internationaux bénéficiant de somptueux costumes. Préparez-vous à un voyage inattendu, magique et poétique autour des 4 éléments en compagnie de la muse Infinity, son ami Satyril et Affreudite dans notre cabaret cosy et chaleureux.Dîner-spectacle samedi soir à 19h45Hors boissonsCatégorie 1 : Menu GlamourAmuse-Bouche au Fil des Saisons•••••Terrine de Foie Gras de CanardChutney - Petit pain Maison •••••Magret de Canard Rôti au miel et épicesLégumes façon Tajine•••••Mendiant de Saint-Marcellin•••••Odysséo Gourmande (Verrine de Pommes Golden – Sablé Breton – Forêt Noire)Catégorie 2 : Menu Sainte-LucieAmuse-Bouche au Fil des Saisons•••••Ballotine de Volaille au Foie Gras de Canard Confiture d'oignons à l'aigre doux•••••Noix de veau persillée à la truffe, Jus réduit Granny SmithEcrasé de Pomme de terre aux MorillesTomates confites•••••Croustillant d'Epoisses à la Figue•••••Forêt-Noire en habit de verreCatégorie 3 : Menu Bora BoraGravlax de saumon, Mesclun de salade et Vinaigrette aux herbes fraîches•••••Magret de canard au CassisRisotto aux trompettes•••••Fruits de saison rôtis, Sablé breton et Crème à la vanille bourbonCatégorie 4 : Menu CapriRillette de Saumon aux HerbesCoulis de tomates auBasilic et Crumble de Parmesan•••••Charbonnée de cochon et sa réduction de vin rougeLégumes Farcis•••••Verrine de pommes Golden, Caramel beurre salé et Crème de calvados