Plus d'infos sur le spectacle Waly Dia à Dijon

WALY DIA dans son spectacle « GARDE LA PECHE ! »

mise en scène par Franck Cimière Waly, c'est un mélange entre Will Smith et une crise d'épilepsie ! Il se déchaîne pour illustrer chacune de ses observations grâce à une gestuelle à la fois déjantée et précise, combinée a des vérités aussi surprenantes que pertinentes. Il passe du stand up aux personnages avec une fluidité sans pareilles, ce qui le rend autant à l'aise à la télévision que sur scène. En clair, Waly se balade sur scène comme à la maison ! Jamais dans le communautaire, toujours dans l'universel et loin du consensuel, découvrez un artiste généreux avec un spectacle explosif !