Vous la connaissez, notre Devise ? Liberté, égalité, fraternité. Ne serait-elle pas « la plus belle, la mieux rythmée, mais surtout la plus audacieuse, la plus moderne, celle qui montre la voie à l'humanité » ? Missionné par la République auprès des « jeunes » pour redonner sens à la légende nationale, un homme s'exerce à faire résonner son discours. Car il faut pouvoir se faire comprendre du « jeune » sans faire « vieux ». Guidé par une coach hyper motivée, il s'interroge : sur quoi repose « le socle moral de notre République » ? Justement, en cet état d'urgence civique, où en est-on ? La liberté, est-ce faire ce que l'on veut ? L'égalité en droits, c'est quoi ? et la fraternité alors ? Après les attentats de janvier 2015, Benoît Lambert commande à François Bégaudeau une courte pièce destinée aux lycéens, une réflexion partagée sur ces trois mots étendards. Créée en octobre 2015 au lycée Hippolyte Fontaine de Dijon, la pièce « à jouer partout » a parcouru la Bourgogne, a visité les lycées généraux, techniques et professionnels, est partie à Quimper et Saint-Étienne, a rencontré 9000 personnes. Entre temps, il y a eu cette nuit du 13 novembre. Alors, on continue. Après une tournée en France, La Devise retourne en classe aux Lycées Les Marcs d'Or de Dijon et Stephen Liégeard à Brochon, puis salle Jacques Fornier. Pour être (re)vue par tous. Car cette attaque incisive de la rhétorique politique aussi irrévérencieuse qu'instructive, nous rappelle qu'en démocratie, c'est par la dispute que le sens se construit.

Site web : http://www.tdb-cdn.com/la-devise-159

0380301212