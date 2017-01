Plus d'infos sur le spectacle Je Brûle à Dijon

Une femme dans les fissures de l'absence. Simplement seule face à nous, elle s'avance sur la rive de l'inconscient. Et pose sa question. Sans mémoire, ni nom, ni âge, elle raconte un monde sans (re)père ni ordre, dans une langue sans grammaire ni règle. Venue des tréfonds, la voix suit le fil de la disparition paternelle dans le dédale intérieur : lapsus, balbutiements, langage imaginaire, son déformé, image floue, refoulements et tabous. Le texte, réinventé chaque soir, suit les lignes d'une mémoire-monde dans laquelle tous, nous nous mouvons. Un exercice rare et périlleux. Car il n'est rien de plus vertigineux pour un acteur que de se suspendre ainsi, vulnérable, au-dessus du vide. Marie Payen laisse la parole errer, se perdre et revenir. Elle approche, chauffe, brûle puis oublie. Elle se souvient ou elle invente le père et restitue un repas familial, juste après la mort de ce dernier. Sur le fil et sans filet, nous la suivons dans l'exploration d'un étrange langage, d'une énonciation qui engendre la pensée. Autour d'elle, des kilomètres de bandes magnétiques scintillent, crépitent et captent les reflets de cette « danse des mots dans l'air ». Actrice remarquable, Marie Payen ose en 2014 ce solo sidérant, mue par la recherche d'une émancipation qui passerait par l'oubli du savoir-faire de l'acteur. Un dénuement, une acuité accrue, une présence fragile et libre. Sa poésie orpheline et absolue, « hésitation prolongée entre le son et le sens » selon Paul Valéry, est sublime car unique et infinie.

Site web : http://www.tdb-cdn.com/je-brule

Infos réservation :

0380301212