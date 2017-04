Plus d'infos sur le spectacle Guillaume Meurice à Dijon

SCENIZZ MUSIC (L.3-1061708) en accord avec les Productions Electriques présente ce spectacle

Xavier, cadre dynamique, décomplexé et ambitieux, est le communicant de Manuel Valls. Malgré les sondages en chute libre, les scandales d'État, la crise de confiance, la mission qu'il a acceptée a pour objectif de redonner le moral au peuple de France et de le réconcilier avec ses dirigeants. Impossible ? Impossible n'est pas Xavier.Guillaume Meurice continue de cultiver dans ce nouveau spectacle sa vision satirique et acide de la société. Le constat est pertinent et impertinent, souvent grinçant, mais toujours vrai et forcément drôle.Le saviez-vous ?Comédien depuis plus de 10 ans, retrouvez également Guillaume Meurice sur France Inter en tant que chroniqueur tous les jeudis dans la matinale et en tant qu'envoyé très très spécial tous les jours dans l'émission " Si tu écoutes, j'annule tout ".1ère partie : Frédéric FrometPersonnes à mobilité réduite: 06 95 85 52 05