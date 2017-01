Plus d'infos sur le spectacle Kamel Le Magicien à Dijon

NG Productions (L.3-1001637) en accord avec 143 Productions et KLM Productions présente : ce spectacle.

LE NOUVEAU SPECTACLE DE KAMEL LE MAGICIEN GRANDE ILLUSION, MENTALISME, CLOSE UP ET STAND UP... Kamel est âgé de 11 ans lorsqu'il découvre la magie lors d'une émission de télévision. Depuis, ses yeux d'enfants ne cessent de s'émerveiller pour cet univers fascinant qui le transporte du rêve à la réalité. Véritable autodidacte, il apprend ses premiers tours dans les livres de la bibliothèque de son collège et s'exerce auprès de ses proches. Puis Kamel découvre la « Street Magie », un concept venu des Etats-Unis, qu'il ne cesse de développer depuis et qui lui permet de devenir la référence française de ce nouvel art de la magie. Kamel devient ensuite un incontournable des émissions de TV en participant notamment aux Agités Du Bocal sur France 4 et durant plus de 3 saisons dans Le Grand Journal, de Canal + aux côtés de Michel DENISOT. Une première magistrale aux côtés de Meryl Streep, marquera définitivement le tournant de sa carrière. C'est le début de la reconnaissance de Kamel Le Magicien par le grand public. Et une période de travail acharné. Il épate avec sa tchatche, son humour et surtout son talent, des invités prestigieux comme Jackie Jan, Justin Timberlake, Hugh Laurie, Jude Law, Jennifer Lopez, Dustin Hoffman, Rachel McAdam et même un sorcier, Harry Potter entre autres, alias Daniel Radcliffe. En 2010, Canal + lui offre sa propre émission, un rendez-vous dédié à la Street Magie qu'il animera jusqu'en 2013. Il enchaine ensuite sur un documentaire de magie à Las Vegas en 2013 et au Japon en 2014 suivi d'un programme spécial avec des caméras cachées pour fêter les 30 ans de la chaîne. LA PROMESSE DE KAMEL Offrir au public un Show innovant. Et pour élaborer ce nouveau spectacle, Kamel s'est entouré de Don Wayne, l'un des plus grands consultants de magie américain, qui a collaboré plus de 20 ans avec David Copperfield. UN SPECTACLE D'UN NOUVEAU GENRE Kamel revient dans un spectacle d'un tout nouveau genre où se mêlent Grande Illusion, Close Up, mentalisme...Sans oublier la touche d'humour si propre à Kamel Le Magicien !Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 03 81 54 20 47