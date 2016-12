Plus d'infos sur l'exposition Nancy Rubins Table and Airplane Parts à Dijon

L'oeuvre monumentale de Nancy Rubins, Table and Airplane Parts, réalisée en 1993 se compose d'une accumulation de pièces d'avions fixées sur une table en bois brut, sur laquelle sont enchevêtrés les uns dans les autres.

La structure de Table and Airplane Parts repose au sol uniquement à l'aide des pieds de la table. Semblant échapper aux lois de la gravité, la structure volumineuse se déploie dans son espace de monstration. L'oeuvre est ainsi en perpétuel mouvement, sa masse se modifiant suivant le déplacement du regard du spectateur autour d'elle.

Nancy Rubins a commencé à utiliser dans ses oeuvres des morceaux d'avions en 1986, après la découverte lors d'un voyage d'un cimetière d'avions dans le désert du Mojave, en Californie. Ces cimetières se situent généralement dans les déserts du sud-ouest américain, parfaits de part leurs étendues et le climat sec, permettant de réduire la corrosion et d'allonger la durée de stockage. Nancy Rubins réemploie ainsi des matériaux existants et empreints d'histoire. Elle souhaite de cette manière introduire dans ses oeuvres et dans les lieux d'expositions des objets du quotidien, de manière à révéler leurs qualités et la particularité de ces matériaux, à la manière des carlingues qui se dévoile au public de manière inédite. Avec cette oeuvre, ces pièces d'avions prennent un autre sens : ces objets font habituellement échos aux catastrophes aériennes et aux tragédies. L'artiste les détourne dans ses sculptures monumentales pour nous présenter un autre usage de ces matériaux et de ces objets.

Le processus de récupération est primordial dans cette oeuvre. Depuis les années 1960, les artistes réemploient des objets du quotidien afin d'interroger la société d'abondance dans laquelle nous vivons ainsi que les déchets que celle-ci produit.

Ses oeuvres provoquent de ce fait une relation physique particulière et privilégiée avec le spectateur et l'architecture qui l'entoure, celui-ci perdant ses repères de part la monumentalité de la sculpture. Cette dernière permet notamment à l'artiste de repousser les limites de la pièce où l'oeuvre est installée et ainsi que de créer des jeux de tension avec le sol.

Texte : Aurélie Regnault, médiatrice du FRAC Bourgogne

Cette installation pérenne, effectuée avec la collaboration de l'artiste, a été rendue possible grâce à une subvention spécifique du Conseil régional de Bourgogne.

Site web : http://www.frac-bourgogne.org/

Infos réservation :

Heures d'ouverture : sur place à votre demande Informations : FRAC Bourgogne +33 (0) 3 80 67 07 82 Ville de Leuglay : +33 (0) 3 80 81 82 50 garedeleuglay@orange.fr // www.garedeleuglay.fr