Plus d'infos sur l'exposition François Lepoivre à Dijon

Exposition de sculpture et de peinture.

«...J'ai fait le choix de travailler plusieurs disciplines en simultané. Je constate chaque jour que ces différentes activités se complètent et se nourrissent entre elles. Ma démarche n'est pas 'intellectuellement structurée' je n'ai pas de message à délivrer et je ne me demande pas pourquoi je fais ceci ou cela mais j'ai besoin et envie de le faire. J'ai envie de créer, créer une émotion esthétique pour ma propre satisfaction et si possible susciter celle des observateurs qui trouveraient un écho à ce que je propose. Mon but est donc le plaisir de créer, de réaliser et de partager.» François Lepoivre.

Site web : http://www.facebook.com/François-Lepoivre-971559489546626/?fref=ts

Infos réservation :

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf jours fériés. Accès adapté aux personnes à mobilité réduite.