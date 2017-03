Plus d'infos sur l'exposition Okiko à Chenove

L'illustrateur et peintre OKIKO exposera une partie de ses oeuvres à compter du 18 mars. Artiste autodidacte aux influences variées, OKIKO évolue dans un univers sombre et mystique. Ses peintures acryliques ou numériques mettent en lumière des galeries de personnages hiératiques et mélancoliques évoquant des inspirations pour Bosch, Toppi, Gimenez ou encore Druillet.

A découvrir également, sa collaboration avec l'émailleuse Sophie Creton.

Informations pratiques :

Exposition à compter du 18 mars 2017

Au Comptoir des Bières

138 ter avenue Roland Carraz - 21300 Chenôve

Tél: 03 80 51 57 26 - http://comptoirdesbieres.net/

Le lundi de 14h à 19h15 - du mardi au jeudi de 10h à 19h15 - du vendredi au samedi de 10h à 20h15

Le 18 mars, séance de dédicace de Kadavresky avec Terium

Okiko : http://okiko.fr/ - media@okiko.fr

Sophie Creton : https://sophiecreton.wordpress.com/

Terium : http://www.terium.org/terium/

