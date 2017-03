Plus d'infos sur le concert Violettes Imperiales à Montbard

LE TENOR PIERROGERI interprète en exclusivité une opérette inédite extraite du film"VIOLETTES IMPERIALES", film oùLUISMARIANO tient le premier rôle et qui, malgré son succès, n'a jamais été interprété sur scène. Pour la première fois depuis 1952, avec ce spectacle, PIERROGERI réunit ces deux génies de l'opérette qu'étaient LUIS MARIANO et FRANCIS LOPEZ. Musiciens, comédiens, danseusescomposent ce spectacle où chant, danse et musique se mêlent et vous entrainent dans un tourbillon de souvenirs. Des chorégraphies hautes en charmes et en couleurs! Après l'énorme succès à l'Olympia du TENOR PIERROGERI ce spectacle est en tournée dans toute la France. !!! 2 heures d'émotion et de nostalgie !!!