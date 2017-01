Plus d'infos sur le concert Made In America à Dijon

L'OPERA DE DIJON (Lic.1-1076375/ 76/77) présente ce spectacle

Que serait la danse contemporaine sans l'extraordinaire et révolutionnaire créativité des chorégraphes américains, qui depuis les années d'après-guerre interrogèrent sans relâche les fondements mêmes de son langage et le projetèrent vers l'avenir ? Après « Le Sacre #2 » & « Ballet du Grand Théâtre de Genève », nous vous proposons de découvrir Made in America, avec le Ballet de l'Opéra national de Lyon. Au programme, deux pièces de chorégraphes américains, parmi les fondateurs de la danse contemporaine : Winterbranch de Merce Cunningham, qui réinventa la danse en bouleversant ses codes, & Dance, une oeuvre rare, créée en 1979 par sa chorégraphe Lucinda Childs, un sommet de la post-modern dance. PMR : 03 80 48 82 82