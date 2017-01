Plus d'infos sur le concert La Veuve Joyeuse à Dijon

L'ATELIER LYRIQUE DE BOURGOGNE présente ce spectacle

L'Atelier Lyrique de Bourgogne présente "LA VEUVE JOYEUSE", opérette en 3 actes de Franz LEHAR, à Dijon, Théâtre des Feuillants, le dimanche 15 janvier 2017 à 15h.À Paris, à l'hôtel de l'ambassade de Varsovie, une belle fête est organisée. Nadia,l'épouse de l'Ambassadeur le Baron Popov est courtisée par le Comte Camille de Coutançon mais résiste, avec amusement à ses avances. Apparaît la jeune et belle veuve du banquier de la cour, Missia Palmieri. Le Comte Danilo, revenant de chez Maxim's, est pressenti par raison d'état pour devenir l'époux de la belle et riche veuve. Danilo fait la sourde oreille car jadis, sur refus de son père, il n'avait pu épouser Missia, alors modeste fille du peuple. La veuve offre une réception dans sa résidence. Elle se dit éprise de Camille, ce qui contrarie les plans officiels. Deux duos, montrent que Danilo et Missia n'ont cessé de s'aimer malgré le temps écoulé.Soirée chez Maxim's. Après moult péripéties et intrigues, la veuve deviendra la baronne Danilowitsch et les biens resteront varsoviens.PMR : 03 80 76 80 80 Gratuit : - de 12 ansDirection Musicale : Bruce GRANTMise en scène : Carlos Di AngeloDécors : Hélène FAVIERCostumes : Agnès MONTANARIDirecteur Artistique : Serge GASTAUDAvecElisabeth AUBERT, SopranoMichèle VAISSIER, BarytonGuy BONFIGLIO, BarytonLaure CRUMIERE, SopranoDamien FERAL, TénorVincent ALARY, FantaisisteChoeur et Ballet ALDBOrchestre ALDB et AGORA MUSICALE