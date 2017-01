Plus d'infos sur le concert La Face Cachee Des Icones à Dijon

L'OPERA DE DIJON (Lic.1-1076375/ 76/77) présente ce spectacle

Précurseurs ou petits-enfants de la Beat Generation, ces quatre compositeurs (Conlon Nancarrow, Frank Zappa, John Zorn et Jorge Lopez) mettent la création contemporaine sens dessus dessous. Dans le cadre des « escales à New York » proposées par l'Opéra de Dijon cette saison, après avoir entendu les minimalistes américains interprétés notamment par le Kronos Quartet, venez découvrir un autre visage de la musique américaine de cette seconde moitié du XXe siècle : une musique souvent jubilatoire, qui ose tous les mélanges et les styles (jazz, death metal, piano mécanique...) et qui reste accessible à tous. PMR : 03 80 48 82 82