Plus d'infos sur le concert Gospel Pour 100 Voix à Dijon

ANTARION PRODUCTION présente ce concert.

Auréolés d'un énorme succès populaire, les cent chanteurs et musiciens du spectacle Gospel pour 100 voix sillonneront encore la France, la Belgique, la Suisse et l'Espagne en 2017, pour une nouvelle série de concerts monumentaux avec un spectacle totalement nouveau ! Près de 150 000 albums vendus, 4 concerts au Palais Omnisports Paris Bercy, 9 concerts au Palais des Sports et 250 dates de concerts, 1.000.000 de spectateurs ont fait de cette chorale le plus grand choeur de Gospel du monde et la plus importante tournée en Europe. Rencontre de la douleur des esclaves noirs et de la joie de vivre des Caraïbes, le gospel est aujourd'hui un véritable phénomène de société qui touche le coeur de tous par la force de son message et la beauté de ses chants. La vie est faite de rencontres heureuses et malheureuses. Trouver sur son chemin Gospel Pour 100 Voix est plus qu'une rencontre, c'est une révélation. Il faut voir la joie et la chaleur que dégagent les chanteurs de ce groupe pour comprendre. Des chanteurs encore plus talentueux, une énergie encore plus débordante, un show encore plus époustouflant ont valu à ce spectacle de remporter 4 GMA Dove Award on Gospel Music à Los Angeles. Réservations PMR: 03 80 667 666.