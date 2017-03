Plus d'infos sur le Concerto Pour Deux Clavecins à Dijon

L'OPERA DE DIJON (Lic.1-1076375/ 76/77) présente ce spectacle

Les Bach sont par trois et les clavecins par deux pour ce concert placé sous le signe de la filiation. Filiation du père aux fils, qui, en professeur attentif, exigeant et redoutable pédagogue — le Klavierbüchlein pour Wilhelm Friedemann comme les souvenirs de Carl Philipp en témoignent — sut transmettre à quatre de ses enfants les arcanes mystérieuses de son art pour en faire des compositeurs parmi les plus importants de la fin du XVIIIe siècle. Sur la scène de l'Opéra de Dijon, nous vous proposons une rencontre entre deux clavecinistes de talent (et de renom !) : Andreas Staier & Céline Frisch, qui partage toute son énergie avec le célèbre ensemble qu'elle a fondé en 1998, le Café Zimmermann. PMR : 03 80 48 82 82