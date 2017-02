Plus d'infos sur le concert American Chorus à Dijon

L'OPERA DE DIJON (Lic.1-1076375/ 76/77) présente ce spectacle

Pouvait-on concevoir ces escales américaines de la saison 16-17 sans une excursion dans la riche tradition chorale anglo-saxone ? Pratique collective religieuse — les Negro Spirituals — ou profane, elle est un ferment essentiel de la musique américaine, au croisement entre musique savante et musique populaire. Entre musique savante, standards du Gospel et songs du Far West, Anass Ismat, chef de choeur, & le Choeur de l'Opéra de Dijon vous proposent un voyage musical unique aux Etats-Unis.PMR : 03 80 48 82 82