Plus d'infos sur le spectacle Le Grand Cirque De Saint Petersbourg à Dijon

Accompagné par le folklore des chants et des ballets Russes, laissez-vous emporter au pays des Steppes et des Toundras, avec une pléiade d'artistes qui font la tradition et la renommée du Cirque Russe à travers le monde !

Pour cette nouvelle tournée européenne, le cirque de Saint Petersbourg fait appel à des attractions acrobatiques de haut niveau, des gymnastes étonnants, des animaux surprenants et des clowns poétiques et hilarants !

Confortablement installé dans notre chapiteau entièrement équipé de sièges individuels, venez applaudir :

- Les Tigres Sibériens de Rico Fonbonne

- Les fascinants Chameaux de Sibérie et les Animaux Exotiques de Marina Demchukova,

- Au trapèze Washington les Envolées Aériennes de la ravissante Tatiana Krymsky

- Les éléphants Indiens Du Cirque de St Petersbourg

- Magie et Quick Change Aleksandra Kostolieva

- Impressionnant numéro de mains à main du Duo Acrobalance

- Au jonglage Timur Vlaseski

- Il révolutionne l'art de l'acrobatie sur monocycle : David Lord

- L'époustouflante et envoutante Natalia - Bulle Aérienne-

2h de spectacle féérique et magique pour toute la famille accompagné par le célèbre clown Fips et le ballet du cirque de St-Petersbourg !

***CALENDRIER DE LA TOURNEE - REGION DIJON***

MONCEAU LES MINES, Esplanade André Malraux, Rue André Malraux

mercredi 1 mars à 14h30, 18h et 20h30

DOLE, Avenue de Lahr

jeudi 2 mars à 14h30, 18h et 20h30

VESOUL, Parc des Expositions, Boulevard Kennedy

vendredi 3 mars à 14h30, 18h et 20h30

BELFORT, Parc des Expositiosn, ZAC des Prés, 90400 Andelnans

samedi 4 mars à 14h30, 17h et 19h30

dimanche 5 mars à 10h30, 14h30 et 17h

BEAUNE, Terrain face à Leclerc

mercredi 22 mars 14h30, 18h et 20h30