Plus d'infos sur le spectacle Cirque Medrano : Festival International Du Cirque à Dijon

En région dijonnaise, le Grand Cirque Medrano présente son nouveau spectacle 2017, le Festival international du cirque ! un show spectaculaire avec la participation des meilleurs artistes du moment tous récompensés dans les plus grands et les plus prestigieux festivals de cirque du monde !

Au programme :

- l'incroyable groupe de Tigres Blancs et dorés du Cirque Medrano,

- Pour la première fois en Europe le trio « golden », Mains à mains

- La Grande Caravane des animaux Exotiques, Chameaux, Dromadaires, Zèbres, Vaches Africaines

- le roi du jonglage, Pedro Pontigo

- Primé au festival du cirque de Monte Carlo, Les Fameux éléphants indiens

- il nous arrive d'Ethiopie, Pour la première fois en France Mister Yoga, l'Homme Caoutchouc.

- Au filet Aérien, Camila

- La majestueuse Cavalerie de Carlos Savadra, récompensé au festival du cirque d Monté Carlo

- Aux Sangles Aériennes, le Duo Stella

- Du jamais vu sur une piste de Cirque : Les animaux de la Ferme.

- Les Plus Grands clowns du moment : Duo Martinez !

2 heures de grand spectacle pour toute la famille avec les meilleurs artistes et les plus beaux numéros d'animaux.

CALENDRIER DE LA TOURNEE - REGION DIJON

CLAMECY, Place des fêtes

mardi 31 janvier à 18h et 20h30

SENS, Place Jean Jaures

vendredi 3 février à 18h et 20h30

samedi 4 février à 14h30, 17h et 19h30

dimanche 5 février à 10h30, 14h30 et 17h

JOIGNY, Place du 1er Régiment des Volontaires de l'Yonne, Quai du Premier Dragon

Lundi 6 février à 18h et 20h30

NEVERS, Parc des Expositions

samedi 11 février à 14h30, 17h et 19h30

dimanche 12 février à 10h30, 14h30 et 17h